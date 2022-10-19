İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Film gibi operasyon kamerada

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden hırsızlık yapan 8 kişi suçüstü yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden hırsızlık yapan 8 kişi suçüstü yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bağ evlerinden malzeme çalarak satan 8 kişi ve çalıntı malzemeleri satın alan 1 kişi yakalandı. Çalınan ve satılmak üzere olan malzemeler, çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Ekiplerin düzenlediği operasyon da kameraya yansıdı. Kaydedilen görüntülerde şüphelilerin polislerce gözaltına alınması, çalınan malzemelerden görüntüler yer alıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.