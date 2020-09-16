Filyasyon çalışmaları ev ev devam ediyor

Kayseri'de artan koronavirüs vakaları sonrasında sağlık ekipleri aralıksız olarak filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Filyasyon ekipleri sıcak havaya rağmen ellerindeki adresleri tek tek ziyaret ederek uyarıları yaparak gerekli tebligatları yaptıktan sonra çalışmalarını tamamlıyor.

Filyasyon ekiplerine çalışmalarında destek veren Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, “Ev ev, sokak sokak gezerek gece yarılarına kadar hizmet veren filyasyon ekiplerine eşlik ettik. Zor şartlarda görev yapmaya çalışıyorlar. Lütfen sağlık çalışanlarına yardımcı olalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım” uyarısında bulundu.