İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filyasyon çalışmaları ev ev devam ediyor

Koronavirüs salgınında sahada virüsün izini süren filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürüyor.


Kayseri'de artan koronavirüs vakaları sonrasında sağlık ekipleri aralıksız olarak filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Filyasyon ekipleri sıcak havaya rağmen ellerindeki adresleri tek tek ziyaret ederek uyarıları yaparak gerekli tebligatları yaptıktan sonra çalışmalarını tamamlıyor.


Filyasyon ekiplerine çalışmalarında destek veren Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, “Ev ev, sokak sokak gezerek gece yarılarına kadar hizmet veren filyasyon ekiplerine eşlik ettik. Zor şartlarda görev yapmaya çalışıyorlar. Lütfen sağlık çalışanlarına yardımcı olalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım” uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.