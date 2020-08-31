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Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı

Kayseri’de koronavirüs salgınında filyasyon ekibinde görev yapan iki sağlık memuru kaza yaptı.

Kayseri'de koronavirüs salgınında filyasyon ekibinde görev yapan iki sağlık memuru kaza yaptı. Kazada yaralanan sağlık memurları tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre koronavirüs nedeniyle Tomarza ilçesinde filyasyon çalışması yapan iki sağlık memuru Kuşcağız köyü yakınlarında kaza yaptı. Kaza yapan sağlık memurlarının yardımına yine meslektaşları koştu ve ilk tedavilerinin ardından yaralı sağlık memurları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, "Kaza yapan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bu zorlu dönemde her zaman olduğu gibi sahada cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarımızın Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

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