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Final maçına ağabey kardeş damga vurdu

19 Mayıs Gençlik Kupası Badminton turnuvası 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.


Badminton turnuvası 19 Mayıs Gençlik Kupası final maçında ağabey kardeş karşı karşıya geldi.


Ağabey Hüseyin Can Arslan ile kardeşi Hasan Can Arslan'ın karşılaşması büyük mücadeleye sahne oldu. 130 sporcunun arasında çıkarak finale kalan abi kardeş, uzun yıllar unutulmayacak bir mücadele sergilediler. Final maçında kardeşini 21-18 mağlup eden Hüseyin Can Arslan birinci olurken, kardeşi Hasan Can Arslan ise ikinci oldu.


Bugün düzenlenen kupa töreni ile ağabey-kardeş kupalarını ve madalyalarını aldılar.

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