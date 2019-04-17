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Final Şampiyon Oldu

Okullar arası Liseli Gençler B kategorisinde Kayseri Final Anadolu Lisesi şampiyon oldu.


Okullar arası Liseli Gençler B kategorisi maçları tamamlandı. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi spor salonunda oynanan maçlarda rakiplerine sadece bir set veren Kayseri Final Anadolu Lisesi, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Final maçında Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ile karşı karşıya gelen Final Anadolu Lisesi ipi göğüslemesini bildi.


İstem Koleji'ni, Cemil Bozkurt Anadolu Lisesini Nejdet Taş Anadolu Lisesi aynı skorla 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Final Anadolu Lisesi, Yarı finalde Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırarak. Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nin rakibi oldu.


Final maçında rakibi karşısında maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Final Anadolu Lisesi, rakibini 25-12, 25-14 ve 25-11'lik skorlar ile 3-0 mağlup ederek şampiyonluğun sahibi oldu. Final maçının ardından kupa merasimine geçildi.


Filede şampiyon olan Kayseri Final Anadolu lisesine şampiyonluk kupasını, Kayseri Final Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Çetin Adem verdi. İkinci olan Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi ise kupasını Kayseri Final Okulları İdari Müdürü Hilmi Aslaner'den aldı.

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