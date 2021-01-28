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Fırtınadan dolayı elektrik direkleri devrilen köye ekipler müdahale etti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeni ile bir mahallenin elektrik direkleri devrildi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeni ile bir mahallenin elektrik direkleri devrildi. Direklerin devrilmesi ile elektriği kesilen mahalleye Tomarza Elektrik İşletme Şefliği ekipleri tarafından yeni direkler dikilerek, yeniden elektrik verildi.


Tomarza ilçesine bağlı Güzelce Mahallesinde etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeni ile elektrik direkleri devrildi. Direklerin devrilmesi sonucunda mahallenin tamamının elektriği kesildi. Mahalle muhtarının, Tomarza Elektrik İşletme Şefliği ile iletişime geçerek durumu bildirmesi üzerine, Tomarza Elektrik İşletme Şefliğine bağlı ekipler tarafından devrilen direklerinin yenisi ile değişimi yapıldı.


Devrilen 2 demir elektrik direğinin geçici olarak tahta direkler ile değişimi yapılarak, havaların ısınması ile birlikte demir direkler yeniden takılacak.

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