Fiyat artışı soba satışlarını vurdu

Kayseri'de 17 yıldır esnaflık yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, vatandaşların soba satışlarına ilgi göstermediğini söyledi.

Eski Sanayi Mahallesi'nde sobacılık sektöründe çalışan Mustafa Emre Karabaşoğlu, fiyat artışlarından dolayı vatandaşların gereken ilgiyi göstermediğini ifade etti. Doğalgaz fiyatlarının artmasının soba satışlarını da etkileyebileceğini belirten esnaf Karabaşoğlu, “ Fiyat artışlarından dolayı da alım gücü hayliyle düştü. İnsanlar artık soba almıyor. Eskileri ile idare etmeye çalışıyorlar ve tamir bakıma yöneliyorlar. Soba satışlarımız durdu. Doğal gaz soba satışlarını etkiler. Doğal gaz artık pahalı bir yakıt türü haline geldi. Vatandaşlar doğal gaz kullanır ama yanında da sobasını kurup yakar” dedi.

“İnsanlar fırınlı sobalara daha çok ilgi gösteriyor”

Esnaf Mustafa Emre Karabaşoğlu, vatandaşların sobalarını tamir etmeleri halinde yarı yarıya kar edebileceklerini dile getirdi. Karabaşoğlu, “Şuan piyasa da bulunan ekonomik sıkışıklıktan dolayı fiyatlarımız yüksektir. Fabrikalardan gelen fiyatlarda yüksek yöndedir. Fiyat olarak 500 ile 700 TL arasında değişen ortalamalı fiyatlarımız vardır. Geçen seneye göre soba satışlarındaki fiyatlarımız yüksek. İnsanlar soba alırken ağırlıklı olarak fırınlı olan soba türlerini tercih ediyorlar. Çünkü sobanın fırınında faydalanarak yemek yapmak istiyorlar. Kömürlü olan tuğlalı soba türlerimizde en çok tercih edilenlerden bir tanesidir. Fiyat olarak da 600 ile bin 250 TL arasında değişen modellerimiz vardır. Soba revize edildiği zaman yani tamir olduğu zaman da fiyatı yenisi ile yarı yarıya fark ediyor. Örneğin bin liralık sobanın içerisinin değişimi ve tamir fiyatı 500 TL'dir. Vatandaş sıfırın yarı fiyatını verdiği zaman da içerisinin bakım onarımını yaptırabiliyor” diye konuştu.

“Soba ve baca bakımlarınıza dikkat edin”

Vatandaşların kış mevsiminde sobalarının bakımlarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Karabaşoğlu, “İnsanların soba alırken, içerisinin turbo özelliğinin olup olmadığına, sağlamlığına ve verilen garantiye dikkat etmeleri gerekiyor. Bacalarını sık sık temizlemeleri gerekiyor. Bacaları dolu ve kirli olduğu zaman soba yanmıyor, tüyüyor ve sonuç olarak da zehirlenmelere yol açıyor. Hem sobanızın hem de bacanızın bakımına dikkat etmeniz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Esnaf Mustafa Emre Karabaşoğlu, yeni nesil sobalarda insanların önü camlı ve komple dökümlü sobaları tercih ederek hem nostalji amaçlı hem de ısıtma amaçlı kullandıklarını söyledi.