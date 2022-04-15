Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nda

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte göç etmeye başlayan Flamingolar, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'na geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanı başında yer alan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı modern endüstri alanlarıyla, sulak alan ekosisteminin uyum içinde olduğu nadide alanlardan birisi olarak Kayseri'nin kalbinde yer alıyor. Alan bünyesinde barındırdığı yüzden fazla kuş çeşidi, yılkı atları, yöre halkına ait mandaları ve diğer tüm biyoçeşitliliği ile birlikte sulak alan ekosisteminde kendine has çok özel bir statüye sahip ve doğal bir biyolojik müze konumunda.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte bölgeye göçmen kuşlar dinlenmek ve beslenmek için gelirken, ziyaretçiler de genellikle belgesellerde gördükleri kuş türlerini ve alanla özdeşleşmiş yılkı atlarını görmek için geliyor. Havaların ısınması ile göç eden Flamingolar da sazlıkta görüntülendi.