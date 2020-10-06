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Forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’da kadroya dahil edilen 3 yeni transferin forma numaraları belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da kadroya dahil edilen 3 yeni transferin forma numaraları belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı yeni isimlerin 2020-2021 futbol sezonunda giyeceği formaların sırt numaraları belli oldu. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferlerinden Portekizli Manuel Fernandes 6 numaralı formayı, Rumen forvet Denis Alibec 77 numaralı formayı, Aziz Behich ise 21 numaralı formayı giyecek.

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