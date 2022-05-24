İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi'nde kaybolan ineğini arayan vatandaş, hayvanın foseptik çukuruna düştüğünü görünce itfaiyeden yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çukurdan çıkardı.


İneğine kavuşan vatandaş, ekiplere teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.