Freni patlayan kamyonet 3 aracı biçti, dorseyi kanala sürükledi: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patladığı iddia edilen kamyonet, 3 araca ve 1 tır dorsesine çarptıktan sonra durabildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, K.T. yönetimindeki 38 SE 848 plakalı kamyonet, frenin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bir apartmanın önünde park halinde bulunan 38 GZ 694, 38 EA 292 ve 38 ES 106 plakalı otomobillere çarpan kamyonet, 38 ZA 175 plakalı tır dorsesine girdi. Dorse çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kanala girerken, kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Maddi hasar oluşan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.