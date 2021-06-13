İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fuat Kalay: “Genel başarı tesadüf değil”

Kayseri Hürriyet MTAL Genel Koordinatörü Fuat Kalay, kısa sürede gelen başarının tesadüf olmadığını söyledi.


Voleybol Bölgesel Lig takımlarından Kayseri Hürriyet MTAL, grupta oynadığı iki maçını kazanarak 2'DE 2 yaptı ve adını finalle yazdırdı.


Kayseri Hürriyet MTAL Genel Koordinatörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, “Bu kısa sürede gelen başarının tesadüf değil. Antrenörümüz Metin Tutum olmak üzere tüm sporcularımı kutluyorum. Bölgesel Lig Türkiye finallerin de inşallah bu genç ve yetenekli sporcularla 2. Lige çıkacağız. Forma ana sponsorumuz Maydonoz Döner'e ve maçtan sonra bizi ağırlayan Kayseri şubesine çok teşekkür ediyorum. Bizde onlara formamızı hediye ettik” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.