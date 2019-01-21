Funda Taşkın ve Davut Duman milli takım kampına katıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programı kapsamında 20 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmekte olan Milli Takım Hazırlık Kampına Kayseri'den iki isim davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları Funda Taşkın ile Davut Duman milli takım kampına katılırken çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım kampına katılarak Kayseri'nin gurur kaynağı olan sporcular Funda Taşkın ve Davut Duman ile Antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek kampta başarılar diledi.