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Furkan Mutlu Türkiye Şampiyonu

Bursa’da büyük heyecana sahne olan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Furkan Mutlu önemli bir dereceye imza attı.

Bursa'da büyük heyecana sahne olan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Furkan Mutlu önemli bir dereceye imza attı.


800 metrede yarışan sporcu Furkan Mutlu, kıyasıya mücadele sonunda birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici şampiyon olan sporcu Furkan Mutlu ve Antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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