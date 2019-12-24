Futbol Aday Hakem Kursu tamamlandı

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan ve 3 gün boyunca devam eden futbol aday hakem kursuna 476 kişi başvuru yaptı. Aday Hakem Kursuna 476 başvuru yapılmış olup, 19 Aralık 2019 tarihinde yapılan mülakata katılan ve eğitime katılmaya hak kazanan 220 aday ile 20-21 ve 22 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan eğitimler sonrası 21'i bayan olmak üzere toplam 152 kişi aday hakem kursunu başarıyla tamamladı

3 gün süren Aday Hakem kursunun 2 günü Kadir Has Kongre Merkezinde futbol oyun kuralları ve 1 günde Sümer Amatör Evinde saha uygulaması yapıldı.

Futbol Aday Hakem Kursuna Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili ve Eğitim Sorumlusu Mustafa Özizmirli, Gözlemci Atama Sorumlusu Mustafa Eker, Hakem Atama Sorumlusu Ramazan Koca, Antrenman-Mentör Sorumlusu Abdülhakim Aksöz, Raportör Hasan Baysal ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Üyesi Şevki Dursun, Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri ve İl Hakemleri katıldı.