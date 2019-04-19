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Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi 1. Kademe 1. Devre Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi 1.

Kademe 1. Devre müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.


İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Sahada düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Kayseri Başkanı Musa Soykarcı, TFF Kayseri Bölge Başkanı Vahdi Elbaşı, İdareciler, Antrenörler ve Sporcular katıldı.


Tek devreli lig usulü gerçekleştirilen turnuvaya Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübümüzün yanı sıra Malatya, Adana ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri takımları katılıyor.


Yapılan açılış seremonisinin ardından Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi 1. Kademe 1. Devre müsabakaları Kayseri ile Malatya karşılaşması ile başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalarda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

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