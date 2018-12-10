Futbol bahane, dostluk şahane

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında Develi İlçe Stadında oynanan Develispor-Kocasinan Ülküspor maçında centilmenlik ve dostluk öne çıktı.

Son haftalarda oynadıkları futbol ile dikkat çeken iki takımın karşılaşması karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlandı.

Hem maç öncesi hem de maç sonrası Develispor Kulübü Başkanı Ali Kabak ve yöneticileri Kocasinan Ülküspor takımı en iyi şekilde ağırladılar.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, yaptığı açıklamada, “Bizim için her zaman dostluk ve kardeşlik çok önemlidir. Dün sahamızda oynadığımız maçta futbolun bahane, dostluk-kardeşliğin şahane olduğunu bir kez daha gördük. Futbol üç sonuçlu bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Futbol için kimsenin kalbini kırıp veya kavga etmeye gerek yok. Kocasinan Ülküspor ile oynadığımız maç sonrası yemek ve tatlı ikramında bulunduk. Biz sahada rakip dışarıda bütün kulüpler ile dostsuz” diye konuştu.