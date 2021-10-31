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Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel:

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamasında, "Kayseri futbolu yeniden doğdu” dedi.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamasında, "Kayseri futbolu yeniden doğdu” dedi.


Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, "Pandemi sürecinden ötürü futbolu çok özledik. Hem oynamaya hem izlemeye hasret kalmıştık. Kayseri futbolu yeniden doğdu diyebiliriz. 2021-2022 futbol sezonunun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız sakatlıklar bir lig olmasını istiyoruz. İnşallah dostluğun kardeşliğin eşi benzeri görülmeyen bir sezon geçirilmesini temenni ediyorum" dedi.


Kayseri Sümer Stadı'nın baştan aşağı yenilendiğini ifade eden Mehmet Yücel, "Kayseri amatör futboluna en iyi hizmeti sunabilmek için kolları sıvadık. Bugün futbol için hazır bir ortam var. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

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