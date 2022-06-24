İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Futbolcu Hasan'ın annesi toprağa verildi

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.


Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in annesi Gülcan Göğerçin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne Göğercin'in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kılındı.


Kılınan cenaze namazının ardından Gülcan Göğercin, İlçe Mezarlığındaki oğlu Hasan'ın Göğercin'in mezarı yanına defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.