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Futbolcu Muharrem Ozan Cengiz, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat oldu

Kastamonuspor 1966’da forma giyen futbolcu Muharrem Ozan Cengiz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Kastamonuspor 1966'da forma giyen futbolcu Muharrem Ozan Cengiz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat oldu.


TFF 2.lig ekiplerindenKastamonuspor 1996'da forma giyenMuharrem Ozan Cengiz'e,Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından 'artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve artroskopik dış menisküs tamiri' ameliyatı yapıldı.Başarılı geçen operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacak olan sporcunun 2 buçuk ayda koşulara başlaması ve 6-8 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

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