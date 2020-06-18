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Futbolculardan galibiyet sözü

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, doğum günü pastası kesti.


Sarı Kırmızılı kulüp tesislerinde düzenlenen sade törende Bülent Bölükbaşı, doğum günü pastası keserken kendisine 3 numaralı Hes Kablo Kayserispor forması armağan edildi. Kulüp sosyal paylaşım sitesinden yapılan duyuruda, "Bugünkü antrenmandan sonra Sportif Direktörümüz Bülent Bölükbaşı'nın doğum gününü kutladık. Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı, Bölükbaşı'nın 14 yıl önce giydiği formayı kendisine hediye etti" denildi.


Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, kendisine yönelik yapılan bu jestten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Başkanımız ve teknik ekibe teşekkür ederim. Çok da güzel bir hediye verdiler. Ancak bana en güzel hediye Gençlerbirliği maçı galibiyeti ve daha önemlisi kümede kalmak olacaktır. Oyunculardan bu yönde söz istedim. Kendileri de kümede kalma sözü verdiler" dedi.


Bu sezon Hes Kablo Kayserispor takımında Sportif Direktör olarak görev yapan Bülent Bölükbaşı, 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında sarı kırmızılı formayı giymişti. Bülent Bölükbaşı, Kayserispor formasıyla 78 maça çıkarken 13 gol attı. 25 sarı kart gören Bülent Bölükbaşı 1 kez de kırmızı kart görmüştü.

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