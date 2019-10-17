İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolda alt yapı çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi’nin yeni sezon çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi'nin yeni sezon çalışmaları başladı.


Futbol Alt Yapı Gelişim Projesinde mücadele edecek 2006-2007 ve 2008 doğumlu sporculardan seçmeler yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından organize edilen seçmeler Kayseri'nin 4 bölgesinde gerçekleşti.


Argıncık, Erkilet, Esentepe ve Talas Tesislerinde düzenlenen seçmelere yaklaşık 250 sporcu katıldı.


Minik Futbolcu adayları 2019-2020 sezonunda U13 ve U14 kategorisinde mücadele etmek için kıyasıya mücadele etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.