Futbolda Filizler Yeşerdi

Kademe 1. Devre müsabakaları tamamlandı.

1-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Malatya'da gerçekleşen müsabakalar sonucunda Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü takımı Türkiye Finallerine kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Antrenörü Mustafa Özkara projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yaklaşık 6 ay önce Kayseri genelinde yaptığımız seçmeler sonunda filiz (ilk kez) lisanslı sporculardan kurduğumuz takımımız Türkiye'nin ilk 8 takımı arasına ismini yazdırdı.

Sporcularımız İstanbul, Ankara,Trabzon ve Malatya gibi futbolun güzide illeri geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıda emeği geçen Sporcularımızı tebrik eder bu projede ilk günden itibaren bizlere desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici beye teşekkürlerimizi sunarız" dedi.