Futsal heyecanı başladı

İlçe Müdürlüğü tesislerinde Sportif Eğitim Uzmanı Muammer Benli tarafından okullardan seçilen 35 spora yatkın çocuk kursa başladı. Haftanın 3 günü uluslararası futsal standartlarına sahip Kapalı Spor Salonunda başlatılan eğitimle çocukların dar alanda yeteneklerini üst düzeye çıkartmak amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Spor Merkezleri kapsamında il ve ilçelerimizde açılan birçok branştaki kurslara tüm çocuklarımızı davet ederek, “Bu Yaz Spora Başlamalısın” parolasını yineledi.