2019 sezonu Futsal Ligi 1.
eleme turu kurası çekildi.
Futsal Ligi 1.eleme turu maçları, 18-20 Mayıs 2019 tarihlerinde Malatya, Çorum ve Kırşehir grup merkezlerinde yapılacak. Futsal Ligi 2.eleme ve final turu ise 26-31 Mayıs 2019 tarihlerinde daha sonra ilan edilecek tek merkezde oynanacak. 18-20 Mayıs'ta yapılacak olan 1.eleme turunda Kayseri Gençlerbirliği 3.grupta mücadele edecek. Gazi Üniversitesi Spor Kulübü, Alibeyköyspor ve Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulüpleri ile mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor. 3.Grupta mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği maçlarını Çorum Toki Spor Salonunda oynanacak.
Maç Programı
18 Mayıs 2019 Cumartesi
Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü-Kayseri Gençlerbirliği
Saat 11.30 Alibeyköyspor- Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü
19 Mayıs 2019 Pazar
Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü - Kayseri Gençlerbirliği
Saat 11.30 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü- Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü
20 Mayıs 2019 Pazartesi
Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü- Alibeyköyspor
Saat 11.30 Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü- Kayseri Gençlerbirliği