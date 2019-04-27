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Futsal Ligi 1.eleme turu kurası çekildi

2019 sezonu Futsal Ligi 1.

eleme turu kurası çekildi.


Futsal Ligi 1.eleme turu maçları, 18-20 Mayıs 2019 tarihlerinde Malatya, Çorum ve Kırşehir grup merkezlerinde yapılacak. Futsal Ligi 2.eleme ve final turu ise 26-31 Mayıs 2019 tarihlerinde daha sonra ilan edilecek tek merkezde oynanacak. 18-20 Mayıs'ta yapılacak olan 1.eleme turunda Kayseri Gençlerbirliği 3.grupta mücadele edecek. Gazi Üniversitesi Spor Kulübü, Alibeyköyspor ve Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulüpleri ile mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor. 3.Grupta mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği maçlarını Çorum Toki Spor Salonunda oynanacak.


Maç Programı


18 Mayıs 2019 Cumartesi


Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü-Kayseri Gençlerbirliği


Saat 11.30 Alibeyköyspor- Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü


19 Mayıs 2019 Pazar


Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü - Kayseri Gençlerbirliği


Saat 11.30 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü- Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü


20 Mayıs 2019 Pazartesi


Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü- Alibeyköyspor


Saat 11.30 Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü- Kayseri Gençlerbirliği

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