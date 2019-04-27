Futsal Ligi 1.eleme turu kurası çekildi

eleme turu kurası çekildi.

Futsal Ligi 1.eleme turu maçları, 18-20 Mayıs 2019 tarihlerinde Malatya, Çorum ve Kırşehir grup merkezlerinde yapılacak. Futsal Ligi 2.eleme ve final turu ise 26-31 Mayıs 2019 tarihlerinde daha sonra ilan edilecek tek merkezde oynanacak. 18-20 Mayıs'ta yapılacak olan 1.eleme turunda Kayseri Gençlerbirliği 3.grupta mücadele edecek. Gazi Üniversitesi Spor Kulübü, Alibeyköyspor ve Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulüpleri ile mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği çalışmalarını sürdürüyor. 3.Grupta mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği maçlarını Çorum Toki Spor Salonunda oynanacak.

Maç Programı

18 Mayıs 2019 Cumartesi

Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü-Kayseri Gençlerbirliği

Saat 11.30 Alibeyköyspor- Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü

19 Mayıs 2019 Pazar

Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü - Kayseri Gençlerbirliği

Saat 11.30 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü- Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü

20 Mayıs 2019 Pazartesi

Saat 10.00 Gazi Üniversitesi Spor Kulübü- Alibeyköyspor

Saat 11.30 Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü- Kayseri Gençlerbirliği