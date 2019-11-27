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Futsal'cılar İncesu'da yetişiyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Berna Pişginel nezaretinde Futsal Kursları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


İncesu Spor Salonunda devam eden kurslarda Vali Sebahattin Çakmakoğlu Ortaokulu öğrencilerinden kurulan kız ve erkek takımları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Büyük, Futsal Kursunu ziyaret ederek sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.


Sportif Eğitim Uzmanı Berna Pişginel ise bu sezon yapılacak olan Okul Sporlar Futsal Müsabakalarına hazırlandıklarını belirterek amaçlarının İl birinciliği olduğunu söyledi.

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