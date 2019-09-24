FYSK'da yıl boyu futbol eğitimi

Fatih Yurt Futbol Akademisi'nde futbol eğitimi hafta sonu grupları ile yıl boyu sürüyor.

Doğru ve kaliteli futbol eğitimi vererek Kayseri'den futbolcu yetiştirmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Teknik Direktör Fatih Yurt, okulların açılmasıyla birlikte hafta içi kurslarının sona erdiğini ancak hafta sonu kurslarının yıl boyu devam ettiğini ifade ederek, “6-14 yaş aralığında tüm yıl boyunca eğitim veren bir akademiyiz. Kayseri'de, bünyesinde UEFA A, UEFA B ve profesyonel takım kaleci antrenörü barındıran tek futbol okuluyuz. Bizim hedefimiz profesyonel hocalar eşliğinde disiplinli, kaliteli ve doğru futbol eğitimi vererek, temel futbol bilgisine sahip, altyapısı gelişime açık, teknik kapasitesi yüksek futbolcular yetiştirmek. Bu amaçla yıl boyu eğitim faaliyetlerimiz sürüyor. Hafta sonları düzenlediğimiz kurslarla yetenekli çocuklarımızın ve gençlerimizin önünü açmaya ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

Fatih Yurt Futbol Akademisi yıl boyu kursları hakkında 0506 904 35 38 numaralı telefonda bilgi alınabilinir.