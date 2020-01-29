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Galatasaray-Kayserispor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan ligin 20.

hafta karşılaşmasını Adana Bölgesinden Zorbay Küçük yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. haftasında Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın 4.Hakemi Direnç Tonusluoğlu.


Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp olurken, AVAR Hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

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