Galericiler 1-3 yaş arası araçlarda da faiz indirimi istiyor

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, sıfır araçlara uygulanan faiz indiriminin 1-3 yaş arasında olan ikinci el araçlara da uygulanması durumunda piyasanın canlanacağını söyledi.

Galerici Ahmet Yurtlu, yaptığı açıklamada otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi. Sıfır otomobillere yapılan faiz indirimini değerlendiren Yurtlu, “Araç satışlarında 3 tane temek unsur vardır. Bunlar; araç fiyatı, döviz hareketleri ve araçlara uygulanan vergilerdir. Bu konuda hükümet bir çalışma yaparak vergileri düşürdü. 1.5 sene kadar ÖTV'den muaf tuttu. Bu süreçte sıfır araçlarda ciddi satışlar yaşandı. Devlet bankaları aracılığıyla 0.46 oranı getirildi. Bu başka hiçbir sektörde uygulanmayan bir oran olduğu için piyasaya bir hareket getirdi. Araçların sıfır fiyatları halen çok yüksek. Sıfır fiyatları da yüksek olunca vatandaşlar sıfır 200 bin TL'lik bir aracın 5 bin kilometrede olanının 160 bin TL olduğunu gördü. Diğer tarafta faiziyle beraber sıfır araba 250 bin TL'ye mal olurken, ikinci el arabayı faiz oranıyla beraber 200 bin TL'ye alabilir hale geldi. Durum böyle olunca tekrardan geri çekilme oldu. Bayilerinde sıfır piyasasının hareketlenmesi için fiyatlarını aşağı çekmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Faiz indiriminin 1-3 yaş arasında olan ikinci el araçlara da uygulanması durumunda sektörün canlanacağını kaydeden Yurtlu, “Bizim sattığımız araçlarında sıfır araçlardan farkı yok. Şuanda piyasada her aracın 5 bin ve 10 bin kilometrede olan aracını bulabiliyorsunuz. Bu araçlara da bir olanak sağlansa sirkülasyonun çok daha artacağına inanıyoruz. Vatandaş 200 bin TL'ye alacağı araba için hem 0.46'dan kredi kullansa hem de 160 bin TL'ye alsa otomotiv sektöründe hareketlenme olacağını düşünüyorum. Sadece sıfır araçlara yapılan faiz indirimi çok gerçekçi kalmıyor. Bir yerde tıkanıyor. Çünkü fiyatlar çok makul değil. İkinci elde de eski araçlar için değil ama 1-3 yaş arasında böyle bir şey uygulansa piyasayı hareketlendirir” şeklinde konuştu.