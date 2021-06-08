Galericiler 'ekspertiz' uygulamasından memnun

Galerici Ahmet Yurtlu, “Bu uygulama bizim için ve nihai tüketici için çok daha yararlı olacak” dedi.

Ekspertiz vatandaşların aldıkları arabaların nasıl olduğunu ve nelere dikkat etmeleri konusunda çok yardımcı olacağını söyleyen Galerici Ahmet Yurtlu, “2. el araçta ekspertiz zorunluluğu Ticaret bakanlığımızın yayınladı genelge ile 1 Eylül 2020 tarihinde gelmişti. Fakat şu andan itibaren uygulanacak. Bu uygulama bizim için ve nihai tüketici için çok daha yararlı olacak. Çünkü ekspertiz zorunluluğu önemli bir durum insanlar aldıkları arabaların nasıl olduğunu ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilemiyorlar ama ekspertiz yapıp araba aldıkları zaman aracın bütün eksiklerini, arabanın uygunsuz olan bütün her şeyini öğrenecekler. Bizim bu konuda çok ekstrem şeyler yaşayabiliyoruz. Vatandaşların aldıkları arabaları birleştirilmiş halde satan şahıslar, esnaflar var. Vatandaş arabaların eksiklerini bilmiyor ve bu konuda da birçok problem yaşıyor. Bunun ile birlikte Ticaret Bakanlığı 1 Eylül 2020 tarihinde yayınladığı genelge ile artık ekspertiz zorunluluğu olmasıyla birlikte bu zorunluluk aracı almadan en fazla 3 gün önce geçerli olan bir tarihte olacak ve ekspertiz raporları artık sistemde noter satışına dahil edilecek. Bunun akabinde eğer ekspertiz yoksa yani ekspertiz satış yapılıyor ise bu şahıslara cezai işlem uygulanacak. Bu uygulama PSE belgeli ekspertiz raporu verebilecek ekspertiz olan illerde zorunlu olacak ama Ancak bu özellikleri taşıyan ekspertiz olmayan illerde bu uygulama zorunlu olmayacak” dedi.

"8 yaşın üzerindeki araçlar muaf tutulacak'"

Uygulanacak olan ekspertiz uygulamasında 2 durumda muaflık olabileceğini, bunlardan birinin 8 yaş üzeri araçlar olduğunu diğerinin ise 160 bin kilometreyi geçmiş araçlar olduğunu dile getiren Ahmet Yurtlu, ” Uygulamada 2 farklı muaflık daha var. Bu uygulamada 8 yaşın üzerinde olan araçlar muaf olacak. Birde 160 bin kilometrenin üzerinde olan araçlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Bu sınırlamaların altındaki arabalara garanti verme zorunluluğu ve ekspertiz zorunluluğu olacak. Bu bizim içinde nihai tüketici içinde güzel bir uygulama insanlar ne alıp, ne sattıklarını bilecekler. Çok doğru bir karar. İnşallah bunun biran önce uygulamaya başlamasını bekliyoruz. Vatandaşları açısında bu çok önemli bir uygulama. Çünkü bu konuda çok ciddi yanılgılar yaşanıyordu. Ancak artık vatandaşları araçlarını ekspertiz ile aldıkları için aldanma durumları olmayacak. Arabanın boyası nerede? Değişeni nerede? Motor durumu sıhhatli mi? Kilometresi orijinal mi? Araç ne şekilde kullanılmış? Hepsi hakkında bilgi sahibi olacak. Bu olmadığı taktide vatandaş heyecan ile aldığı araçta çok derin dolu izleri oluyor. Alırken fark etmiyor ama 2 gün sonra farkına varıyor. Onun için 2. el araçta ekspertiz zorunluluğu Ticaret bakanlığımızın yayınladı genelge ile 1 Eylül 2020 tarihinde gelmişti. Fakat şu andan itibaren uygulanacak. Bu bizim için ve nihai tüketici için çok daha yararlı olacak. Çünkü ekspertiz zorunluluğu önemli bir durum insanlar aldıkları arabaların nasıl olduğunu ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilemiyorlar ama ekspertiz yapıp araba aldıkları zaman aracın bütün eksiklerini, arabanın uygunsuz olan bütün her şeyini öğrenecekler. Bizim bu konuda çok ekstrem şeyler yaşayabiliyoruz. Bu uygulama bizim için ve nihai tüketici için çok daha yararlı olacak” ifadelerini kullandı.