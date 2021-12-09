Galericiler Sitesinin Uygulama Projesi tamamlandı

Develi Belediyesi ve Galericiler Sitesi Kooperatifinin ortaklaşa yürüttüğü ilçemizdeki araç ve yaya trafiğini rahatlatacak projesinin toplantısı için Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde bir araya gelindi.

Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu, Galericiler Traktörcüler Kooperatif üyeleri ve ilçemizin galerici esnafının katıldığı toplantıda uygulama projesinin detayları hakkında sunum gerçekleştirildi. Çevre yolunda toplamda 75 bin m2'lik alanda inşa edilecek projede 200 m2'lik kapalı alan 180 m2'lik açık alanda toplamda 96 dükkânın galericiler sitesi esnafımızın taleplerini karşılayacak ve Develi vizyonu açısından büyük bir önem arz ettiğini belirten Başkan Cabbar “Galericiler sitesinin hayata geçmesi için projenin yapılacağı alanın İmar planında düzenlemesini geçtiğimiz aylarda tamamlayarak kooperatifimize hazır hale getirmiştik. Uygulama projesinde Develi Belediyesi olarak bizlerin sorumlu olduğu alanlarda kooperatifimizin her zaman elimizden geldiği kadar maddi ve manevi yanlarındayız. Projenin hayata geçmesinde kent merkezimizdeki yaya ve araç trafik yoğunluğunu azaltacak bir projedir” ifadelerini kullandı.

Cabbar, “Şehir mezarlığımızın hemen yanı başında yapılacak projemizin hayata geçmesinde alacağımız kararların başta Develimiz olmak üzere, kooperatif üyelerine ve esnaf kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca Develimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek her fırsat da bizlere destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanımıza bu süreçte de bizleri yalnız bırakmayarak destek olduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.