İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galibiyeti Arabaşı ile kutladılar

Kayseri amatör küme takımlarından Argıncıkspor, galibiyeti Arabaşı ziyafeti ile kutladı.


Kayseri Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kayseri Argıncıkspor, geride kalan hafta kazandığı Sanayi Esnafspor galibiyetini Arabaşı yemeği ile kutladı. 23 puanla ligde 3. sırada bulunan Argıncıkspor, Sanayi Esnafspor ile oynadığı kritik mücadeleyi 2-0'lık sonuçla kazandı.


Kulüp binasında galibiyetin coşkusunu yaşayan futbolcular, tepsi tepsi hazırlanan Arabaşı yemeğini keyifle yerken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Argıncıkspor kaptanları Serhat Özdemir ile Osman Kuş, "Soğuk kış gününde galibiyeti sıcak ortamda Arabaşı yemeği ile kutladık" mesajı yayınladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.