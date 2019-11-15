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Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 9.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 9.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor yarın karşı karşıya gelecek.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de geride kalan 8.hafta sonunda galibiyeti olmayan iki takım ilk galibiyetlerini almak için 3 puan mücadelesi verecek.


8.hafta sonunda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor ligde son iki sırada yer alıyorlar. Yarın oynanacak olan olan zorlu doksan dakikada kazanan takım bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alacak.


Hem Kocasinan Şimşekspor hem de Kayseri Demirspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Yarın Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor müsabakası saat 14.00'de başlayacak.

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