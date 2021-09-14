Gamze Demirci olimpik kadroda yer aldı

11-12 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında yarışan sporcu Gamze Demirci olimpik kadroya girdi.

Afyonkarahisar Sandıklı'da yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışan Erciyes Görme Engeliler Spor Kulübü sporcusu Gamze Demirci, 15-17 yaş grubunda b2 kategorisinde 400 metrede yarıştı. Gamze Demirci elde ettiği başarıyla paralimpik barajını geçerek olimpik kadroya dahil oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı sporcu Gamze Demirci'yi ve antrenörü Sedat Bozbay'ı tebrik edip, başarılarının devamını diledi.