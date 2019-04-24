Garaj Günleri etkinliğinde etiketler düşecek

Kayserililer KAYSERmall Garaj Günleri etkinliğinde ünlü markaların indirimli ürünleriyle buluşuyor.
Yönetim ve kiralama faaliyetleri GLA Yönetim AŞ, tarafından yürütülen Kayseri'nin sevilen outlet alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet, Garaj Günleri etkinliği düzenleniyor. Etkinlik giyim, ayakkabı, ev tekstili, aksesuar ve gıda, sektörlerinden 9 ünlü markanın katılımı ile gerçekleşiyor.
Verilen bilgilere göre 20 Nisan -12 Mayıs tarihleri arasında bin 100 metrekarelik alanda, devam edecek olan etkinliğin, ziyaretçilerine avantajlı alışveriş imkanı sunması ve mağaza cirolarına olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.