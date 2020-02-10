"Gastronomi trendleri" Kayseri'de buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gastronomi Trendleri Kayseri'de Buluşuyor' Programı kapsamında ünlü şefler tecrübelerini anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Talas Belediye tarafından düzenlenen 'Gastronomi Trendleri Kayseri'de Buluşuyor' Programı gerçekleştirildi. Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılan Talas Sanat Galerisi'nde düzenlenen programa; Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, Anadolu Halk Mutfakları Dernek Başkanı Adnan Şahin ve EKS Mutfak Akademisi Kurucusu ve Şefi Eyüp Kemal Sevinç, katılımcılara tecrübelerini anlattı. Programda konuşan Cüneyt Asan, ünlü firmaların kendilerini en iyi şekilde pazarladığını söyleyerek, "Bizim kendimizi pazarlamamız lazım. Bizde eksik olan budur. Talas'ta bunu gibi bin 500 yıllık bir yaşanmışlık var ama ben bu ülkede yaşıyorum benim bu yerden haberim yok. Benim yaşadığım ülkemde olandan haberim yok ki, dışarıdakiler nereden görüp gelsinler. Buraya gelip para bırakıp, gitsinler" dedi.