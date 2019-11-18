Gastronomi Turizmi Çalıştayı sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Kayseri'nin önemli bir zenginliğinin iki gün boyunca tüm yönleriyle ele alınmasını sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştayın ikinci gününe de katıldı ve Kayseri'yi her yönüyle hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi. Çalıştayın ikinci gününe de dünyaca ünlü şefler katıldı. Bir otelde yapılan Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nın ikinci gün programını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da takip etti.

‘Ekmek ve yemek nimettir'

Çalıştayın ikinci gününde Kayseri mutfağı ile ilgili görüşlerini dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yemek ve ekmeğin kültürümüzde bir nimet olduğunun altını çizdi. Yine kültürümüzde bir ailenin varlığının ocağının tütmesiyle anlatıldığını, aileler yok olsun isteniyorsa ‘Ocağın batsın' denildiğini ifade eden Yalçın, bu yaklaşımların ocağın kültürümüzdeki önemini gösterdiğini kaydetti.

‘Kapadokya'nın başkentiyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşmasında Kayseri'nin tarih boyunca ne denli önemli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Erkilet'in tepesindeki Hızır İlyas Köşkü'nün altında Kapadokya Kralının mezarının bulunduğunu dile getiren Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Kapadokya'nın başkenti olduğunu belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin ilim ve alimler şehri olduğunu da belirtti.

‘Yalçın'a pehli, Çolakbayrakdar'a gerdan haşlama'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmaların ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya mutfak önlüğü, üzerine isimleri yazılmış mutfak bıçağı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan Kayseri Mutfağı kitabını hediye etti. Başkan Büyükkılıç, kitabı hediye ettiği Başkanlardan bir sayfa açarak o sayfadaki yemeği yapmalarını istedi. Bunun üzerine kitabı rastgele açan Başkan Mustafa Yalçın'a ‘Pehli', Başkan Çolakbayrakdar'a ise ‘Gerdan Haşlama' yemekleri çıktı.

Hediyeleri verirken Kayseri'deki uyuma da vurgu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için ilçelerimizle, üniversitelerimizle adeta çırpınıyoruz” dedi.

‘Danilo şef de katıldı'

Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nın ikinci gününe MasterChef Türkiye adlı yarışmanın jüri üyelerinden olan Şef Danilo Zanna da katıldı. Çalıştaya katılan şefler ve gastronomi yazarları Kayseri mutfağının ne denli zengin olduğunu örneklerle ortaya koydular.