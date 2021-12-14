İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gavranovic ve Dimitrios cezalarını tamamladı

Yukatel Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ve İsveçli forveti Mario Gavranovic cezalarını tamamladı ve Gaziantep FK maçında forma giyecekler.

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ve İsveçli forveti Mario Gavranovic cezalarını tamamladı ve Gaziantep FK maçında forma giyecekler.


Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic formasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı takımın 15.haftada oynadığı Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Mario Gavranovic ile Dimitrios Kolovetsios cezalarını tamamladılar.


Geride kalan hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında forma giymeyerek cezalarını çeken iki oyuncu, bu hafta sonu oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçında teknik heyetin şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.