Gavranovic ve Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü.
Süper Ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor'da Mario Gavranovic 34. dakikada Dimitrios Kolovetsios ise 58. dakikada çift sarı kartlardan kırmızı kart gören isimler oldu. Kayserispor 3 puan mücadelesinde Antalyaspor maçını 9 kişi tamamlayıp önemli bir galibiyet elde etti.
Sarı kırmızılı takımın iki önemli ismi Mario Gavranovic ile Dimitrios Kolovetsios, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.