Gavranovic ve Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios ilk kez kırmızı kart gördü.

Süper Ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor'da Mario Gavranovic 34. dakikada Dimitrios Kolovetsios ise 58. dakikada çift sarı kartlardan kırmızı kart gören isimler oldu. Kayserispor 3 puan mücadelesinde Antalyaspor maçını 9 kişi tamamlayıp önemli bir galibiyet elde etti.

Sarı kırmızılı takımın iki önemli ismi Mario Gavranovic ile Dimitrios Kolovetsios, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.