Gazete Talas yine dolu dolu

Talas Belediyesi tarafından yayınlanan Gazete Talas'ın son sayısı okurlarıyla buluştu.

“Talas halkından Elbistan'a Armağan” manşetiyle çıkan Gazete Talas'ın sürmanşetinde ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Türkiye Yüzyılı hizmet startı için düzenlemiş olduğu organizasyon yer alıyor. Başta Elbistan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı olmak üzere deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların öncelikli olarak sayfalarda yer bulduğu gazetede ayrıca Talas Belediyesi tarafından depreme hazırlık noktasında gerçekleştirilen faaliyetlere de ayrıntılı olarak yer veriliyor.

Tamamı renkli 16 sayfadan oluşan ve okurlara ücretsiz olarak ulaştırılan Gazete Talas'ta kültür sanat, kırsal hizmetler, yol, yeşil alan gibi konuların yanı sıra Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 1. yılını dolduran Şeffaf Oda, engellilere akülü araç yardımı gibi konular da işleniyor. Başkan Yalçın ve Talas Belediyesi'ne gelen teşekkür mesajlarının da yer bulduğu gazetede ayrıca 2 sayfalık bulmaca eki yer alıyor.

Her şey daha yaşanabilir bir Talas için

Gazetenin “Başkan'dan” köşesinde hemşehrilerine seslenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas için çalışan herkese teşekkür ederek, “Gazete Talas'ın bu sayısında deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra kültür sanat, kırsal hizmetler, eğitim, yol, yeşil alan, temizlik gibi temel konularda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere yer verdik. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılına vurgu yaptık, Cumhuriyetimizin 100. Yılında daha büyük hedeflere ulaşma yolundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Bütün bunları ve daha fazlasını elinizde bulunan Gazete Talas'ın bu sayısında sizler için derledik. Meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız ve bizlerin gözü kulağı olan vatandaşlarımızla birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Talas için uyum içerisinde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.