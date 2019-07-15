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Gazeteci Caner Yılmaz Sevdam Ay Yıldız'ı kitaplaştırdı

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın servisinde görev yapan Gazeteci Caner Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.


Kitapta yer alan bayrak temalı fotoğraflarda ay yıldızın muhteşem güzelliği de gözler önüne serildi.


Geçtiğimiz yıl yine bu tarihte Ay Yıldız fotoğraf sergisi düzenleyen Yılmaz, O sergide yer alan ve sonrasında da devam ettiği ay yıldız temalı fotoğrafları bir kitapçıkta topladı. “Amacının Ay Yıldız sevdasını gelecek nesillere taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek fotoğraflarını Ay Yıldız ile taçlandırmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

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