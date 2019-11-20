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Gazeteci İlter Sağırsoy'un acı günü

Gazeteci İlter Sağırsoy’un annesi Ömürüye Erdinç son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci İlter Sağırsoy'un annesi Ömürüye Erdinç son yolculuğuna uğurlandı.


77 yaşında hayatını kaybeden Ömürüye Erdinç'in cenaze namazı Hunat Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile gazeteci İlter Sağırsoy, yakınları ve meslektaşları katıldı.


Ömürüye Erdinç'in cenazesi kılınan namazın ardından Gesi İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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