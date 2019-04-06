Kayseri Küçük Millet Meclisi'nde 31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren Gazeteci Recep Bulut, “Bundan sonraki seçimler strateji üzerine kurulan seçimler olacak, artık hiçbir parti tek başına seçimi götüremez” dedi.

Gazeteci Recep Bulut, Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin bu haftaki oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen oturumda konuşan Bulut, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Yerel seçimlerin beraberinde çok ilginç değişimleri de getirdiğini kaydeden Bulut, “31 Mart yerel seçim sonuçlarını henüz netleştirmiş değiliz tartışmalar devam ediyor. Bu konuyu 2 başlık altında değerlendirmeyi amaç edindim. Birincisi yerel seçimler öncesi nasıl bir hava içerisinde yerel seçimlere girdik, ikincisi de yerel seçimler sonrası nasıl bir tablo ile karşı karşıya geldik. Yerel seçimler öncesi malum bir takım sıkıntılar yaşandı. Özellikle ekonomi konusunda 50 kuruş olan soğanın 5-6 lira seviyesine geldiğini gördük. Aynı şeyler patates ve domateste de yaşandı. Bunlar seçime etki eden değişik faktörler. Bunları yüzdelik oranlarla değerlendirebiliriz” dedi.

Seçim öncesin de oluşan ittifakların önemli olduğunu vurgulayan Gazeteci Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Malum en son ki yerel seçimlerde Türkiye stili bir başkanlık ortaya çıktı. Kazananın oranının yüzde 51 ile sınırlandırıldığı bir sürece girdik. Kazanmanın ölçüsü artık yüzde 50.1'dir. Dolayısıyla bu ortamda bir partinin tek başına seçimi götürmesi çok zor. Sonuç olarak beraberinde ittifaklar da getirdi. AK Parti kendi cephesinden geniş bir yelpaze oluşturdu. Aslında bu, seçim açısından son derece planlı bir stratejidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda müthiş bir strateji geliştirdi. Sağ yelpaze de seçmenin yüzde 70'ini oluşturan o kesimi tamamen kendine çekmiş oldu. Türkiye de sol seçmen oy oranı ortalama yüzde 30, sağ seçmenin yüzde 70'ler de kitlendiği bir ortam da solun yarışması mümkün değil. Kılıçdaroğlu her ne kadar kendi partisi içinde ve dışında eleştiriye maruz kalsa bile, o da ilginç bir strateji geliştirdi ve sağ partilerden bir partiyi ön plana çıkardı.”