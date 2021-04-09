Gazeteci Sağırsoy'un 4. kitabı çıktı: Gömün

Sağırsoy'un kaleme aldığı GÖMÜN adlı kitapta Kayseri Tayyare Fabrikası ve Sümer Bez Fabrikası'nın açılışından kapanışına kadar, coşkuyla başlayıp hüzünle biten hikayeleri anlatılıyor.

Gazeteci Sağırsoy kitapta ; Kayseri'nin ve dolayısıyla Türkiye'nin gelişmişliğine vurulan pranganın perde arkasını anlattığına dikkat çekerek, “bugüne kadar yayınlanan neredeyse tüm yayınları okudum, yapılan film ya da belgeselleri izledim ve devlet tarih arşivlerinde araştırmalar yaptım. Kaynakların tamamı kitabın sonunda da yer almaktadır. Sonuçta Atatürk'ün kurduğu Tayyare Fabrikası'nın yine Atatürk'ün kurduğu parti döneminde nasıl kapatıldığının ibret dolu hikayesinhin anlatıldığı bir eserdir.”

Gazeteci İlter Sağırsoy'un Alo Ben Kenan Evren (1989),Alışamadım (1990) ve Ortaya Karışık Kemal Kılıçdardoğlu kitaplarından sonra yayınlanan dördüncü kitabı olan GÖMÜN adlı kitabının, tarihi araştırmalara ve belgelere dayandığı belirtildi.

ART Mental Yayınevi (Ankara) tarafından çıkarılan ve gazeteci İlter Sağırsoy'un kaleme aldığı GÖMÜN adlı kitapta, Kayseri'de 1935'te Atatürk'ün emriyle temeli atılan Kayseri Tayyare Fabrikası ile yine Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yapılması konusunda talimat verdiği yatırımlar arasında yer alan Kayseri Sümer Bez Fabrikası'nın coşkuyla başlayan ve hüzünle biten hikayeleri anlatılıyor.

Gazeteci yazar İlter Sağırsoy kitapla ilgili şunları söyledi : “Bu kitap için onlarca makale ve bir o kadar da kitap okudum ve devlet arşivlerinde araştırma yaptım. Zaten kitabı okuyunca tamamen bu verilere dayanarak yazılmış belgesel bir şehir öyküsü olduğu anlaşılmaktadır. Atatürk zamanında kurulan Tayyare Fabrikası, daha sonra yine Atatürk ün kurduğu parti olan CHP nin yönetimi döneminde (1947) Amerikan Marshall yardımı (167 milyon dolar) almak için hükümet emriyle kapatıldı. Sonrasında Menderes döneminde bakım merkezi olarak devam ettirilmesi sağlandı. Aynı şekilde kitabın ikinci bölümündeki hikayede de; yine Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde kurulmasına karar verilen yurt genelindeki Sümer Bez ve Tekstil Fabrikalarından birinin Kayseri'ye kurulması ve sonrasında yine koalisyon hükümetlerinin beceriksizlerine kurban edilmesinin belgelere dayanan gerçek öyküsü anlatıldı. Şimdi o dönemin bu işlere imza atan partileri hiçbir şey yokmuş gibi yüzümüze baka baka Kayseri'nin ve ülkenin gelişmesi için ne kadar “çalıştıklarını ve iyi niyetli” olduklarını anlatıyor. Bu gerçekleri bilmeyenler de bunlara inanıyor, işte bunlar bilinsin istendim, bilinsin ve genç kuşaklara da anlatılsın istedim. “

Gazeteci İlter Sağırsoy'un 1989'da çıkardığı Alo Ben Kenan Evren adlı kitabında 12 Eylül darbe döneminde gazetecilerin yaşadıklarına ilişkin gerçek olaylar anlatılmıştı. 1990'da yayınlanan Alışamadım adlı kitabında da, Özal dönemi hükümetlerinin alışıldık olmayan uygulamalarına bir karşı duruş olarak yaşanan olaylar ALIŞAMADIM adıyla yayınlanmıştı. 2014 te de yine Sağırsoy tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluş hikayesi ve bu görev e geldikten sonra yaşadığı ve ülkeye yaşattığı absürtlükleri kaleme aldığı kitap Ortaya Karışık KK (Kemal Kılıçdaroğlu) adıyla yayınlanmıştı. Gömün adlı son eser gazeteci yazar İlter Sağırsoy'un dördüncü araştırmaya dayalı belgesel kitabı oluyor.