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Gazeteci Şeref Kahraman'ın acı günü

Kayseri Anadolu Haber Gazetesi’nde görev yapan Gazeteci Şeref Kahraman’ın babası Abdullah Kahraman hayatını kaybetti.

Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nde görev yapan Gazeteci Şeref Kahraman'ın babası Abdullah Kahraman hayatını kaybetti.


Bir süredir kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Abdullah Kahraman, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Felahiye'nin Alabaş köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailenin yakınları ve Kahraman'ın meslektaşları katıldı.


Abdullah Kahraman'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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