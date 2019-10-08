İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteci Yavuz Navruz'un acı günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Navruz’un vefat eden babası Hasan Navruz, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Navruz'un vefat eden babası Hasan Navruz, kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Bir süredir tedavi gören Hasan Navruz 77 yaşında hayatını kaybetti. Hakkı Navruz'un cenaze namazı Camii Kebir'de kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, gazeteci Yavuz Navruz ailesi meslektaşları ve yakınları katıldı.


Hasan Navruz'un cenazesi kılınan namazın ardından Boğazköprü Mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.