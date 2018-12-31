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Gazeteci Yazar Ayşe Böhürler, Akadder'de konuştu

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER)’in davetlisi olarak Kayseri’ye gelen Araştırmacı Yazar Ayşe Böhürler Kayseri İlim Hikmet Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akadder Hizmet içi eğitim programında konuştu.

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER)'in davetlisi olarak Kayseri'ye gelen Araştırmacı Yazar Ayşe Böhürler Kayseri İlim Hikmet Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akadder Hizmet içi eğitim programında konuştu.


Yapılan selamlama konuşmaları sonrasında Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir, gönüllülük ve onu anlamak üzerine bir sunumunu gerçekleştirdi. Rabia Aldemir, sunumunda gönülleri nasıl kazanmamız gerektiği ile ilgili bilgiler paylaştı.


Daha sonra Gazeteci Yazar Ayşe Böhürler, farklı İslam coğrafyalarındaki kadınlar ve onların yaşam tarzlarını anlatan sunumunu gerçekleştirdi.


Kadın çalışmalarıyla ilgili tarihî sürecin 200 yıl kadar önce Fatma Aliye'lerle başladığını vurgulayan Ayşe Böhürler, İslam Dünyası'nda çok güçlü kadın profillerinin bulunduğunu, bunların büyük bir çaba sarfettiklerini ve dünya ile sorunlarını paylaştıklarını belirtti.


Kadın faaliyetlerinin sadece kendi içinde kalmaması gerektiğini, halkla ve dünya ile de paylaşılması gerektiğini ifade eden Böhürler, İslam dünyasında değişik ülkelerde gördüğü ve gözlemlediği kadın profillerini mukayeseli olarak örnekleyerek, dünyada en güçlü kadın profillerinin Sudan ve İran'daki kadınlar olduğunun altını çizdi.

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