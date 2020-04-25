Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti

Kentte gazetecilik yapan 60 yaşındaki Mustafa Aydoğan, sabah evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tespitlerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Aydoğan'ın cenazesi basın mensupları ve yakınlarının katılımıyla Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.