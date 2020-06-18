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Gazeteciler Covid-19 testinden geçti

Kayseri’de hafta sonu oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek olan gazeteciler, Covid-19 testinden geçti.

Kayseri'de hafta sonu oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek olan gazeteciler, Covid-19 testinden geçti.


Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçını stadyumda takip etmek isteyen gazeteciler, bugün Covid-19 testinden geçti. Korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasıyla TSYD tarafından alınan kararla, maçları takip edecek basın mensuplarının korona virüs testinden geçirilmesi kararı alınmıştı.

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