Gazeteciler Talas'ta

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla 30 ilin gazetecileri ve eşleri, Talas'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Kayseri'de bulunan 30 şehrin cemiyet üyesi gazetecileri, ilçenin tarihi ve turistik mekânlarından Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Konağı, tarihi Tablakaya Mahallesi gibi yerlerde incelemelerde bulundu. Görevlilerden ilçe ve mekanların tarihiyle ilgili bilgiler alan, aralarında duayen isimlerden Yavuz Donat'ın da yer aldığı gazeteciler, daha sonra Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Mevlana Sosyal Tesisindeki ev sahipliğinde akşam yemeğinde buluştu.

Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın'ın da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Palancıoğlu, ülkenin kalkınması ve gelişmesi açısından basının rolünün çok önemli olduğunu söyledi.

“Eğer elimizdeki bu imkânı iyi değerlendirebilirsek toplumun moral ve motivasyonu başta olmak üzere, kalkınma ve özellikle gençlerin eğitimi gibi konularda basının etkili olacağını düşünüyorum.” diyen Başkan Palancıoğlu, “Birlik ve beraberlik açısından da son derece önemli. Sizleri Kayseri'de görmekten, Talas'ta ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah bir sonraki seferde de Melikgazi'de ağırlamak isteriz.” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına Talas'la ilgili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Talas gerçekten çok renkli ve farklı bir ilçe. Özellikle gezdikten sonra insanlar buranın İstanbul'un Etiler'i, Ankara'nın Çankaya'sı, İzmir'in Karşıyaka'sı gibi benzetmelerde bulunuyorlar.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, Talas'ın Türkiye'nin en fazla nüfus artışının yaşandığı yerlerin başında geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Kayseri'ye şehir dışından gelenlerin çoğu ilçemizi tercih ediyor. Her yıl Kayseri'de nüfus artışının yarıdan fazlasının yaşandığı ilçe Talas. Nüfus ortalama her yıl 10 bin kişi artıyor. Bu artışla beraber okul, cami, sağlık ocağı, park ve bahçeler yapmak için çalıştık. İnşallah bundan sonra belediyeciliğin duayeni Mustafa Yalçın başkanımız burada görevi devralacak.”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, kendilerine ev sahipliği yapan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından gazetecilere plaket verildi.